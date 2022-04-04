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Британия созывает заседание Совбеза ООН из-за военных преступлений России в Буче

4 апреля, 2022 понедельник
21:14
война с Россией

Великобритания, председательствующая в Совбезе ООН, созывает во вторник, 5 апреля, заседание Совбеза для обсуждения массовых убийств, совершенных российскими оккупантами в Буче на Киевщине

Об этом сообщила постоянный представитель Великобритании при Организации Объединенных Наций Барбара Вудворд.

"На завтра Великобритания созывает заседание Совета Безопасности ООН по теме Украины. Мы обсудим увеличение количества доказательств военных преступлений, в том числе из Бучи. Мы будем использовать наше председательство в Совбезе, чтобы обеспечить прозрачность, подотчетность и справедливость", - написала Вудворд.

В сообщении дипломат разместила видео из Бучи, отметив, что в репортажах из этого города люди увидели, как безоружных украинских мирных жителей расстреливали со связанными за спиной руками.

"Более 800 тел оставили на улице или сбросили в братские могилы. Женщин насиловали на глазах у их детей", - подчеркнула Вудворд.

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  • Адвокат Игорь Чудовский рассказал о процедуре документирования военных преступлений РФ.

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