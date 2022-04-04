Об этом сообщила постоянный представитель Великобритании при Организации Объединенных Наций Барбара Вудворд.

"На завтра Великобритания созывает заседание Совета Безопасности ООН по теме Украины. Мы обсудим увеличение количества доказательств военных преступлений, в том числе из Бучи. Мы будем использовать наше председательство в Совбезе, чтобы обеспечить прозрачность, подотчетность и справедливость", - написала Вудворд.

В сообщении дипломат разместила видео из Бучи, отметив, что в репортажах из этого города люди увидели, как безоружных украинских мирных жителей расстреливали со связанными за спиной руками.

"Более 800 тел оставили на улице или сбросили в братские могилы. Женщин насиловали на глазах у их детей", - подчеркнула Вудворд.

Напомним, Германия высылает 40 дипломатов из-за резни в Буче.

Адвокат Игорь Чудовский рассказал о процедуре документирования военных преступлений РФ.

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