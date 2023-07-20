Британия сняла санкции с российского олигарха Тинькова
Великобритания сняла санкции с российского олигарха Олега Тинькова – бывшего владельца банка Tinkoff. Ранее о снятии санкций с россиянина просил британский бизнесмен Ричард Брэнсон
Об этом говорится в документе от британского управления по осуществлению финансовых санкций.
С 20 июля Тиньков изъят из санкционного списка, отныне на него не распространяется замораживание активов и запрет на предоставление трастовых услуг.
Ранее, 18 июля, основатель Virgin Group, бизнесмен Ричард Брэнсон, призвал британские власти снять санкции с Тинькова. Он направил соответствующее обращение в британский МИД, в котором заявил, что хотя Тиньков и являлся бизнесменом, однако "никогда не был олигархом".
Бренсон также назвал "необоснованными" санкции против российского бизнесмена.
- 1 марта российский олигарх и основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков обратился в министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка. "Я поддерживаю решение правительства Великобритании ввести санкции против людей, поддерживающих российского диктатора Владимира Путина или способствующих войне. Печально, что они ошибочно подумали, что я один из тех людей", - говорилось в заявлении Тинькова.
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