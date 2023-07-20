Британия сняла санкции с российского олигарха Тинькова

Об этом говорится в документе от британского управления по осуществлению финансовых санкций.

С 20 июля Тиньков изъят из санкционного списка, отныне на него не распространяется замораживание активов и запрет на предоставление трастовых услуг.

Ранее, 18 июля, основатель Virgin Group, бизнесмен Ричард Брэнсон, призвал британские власти снять санкции с Тинькова. Он направил соответствующее обращение в британский МИД, в котором заявил, что хотя Тиньков и являлся бизнесменом, однако "никогда не был олигархом".

Бренсон также назвал "необоснованными" санкции против российского бизнесмена.