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Британия сняла санкции с российского олигарха Тинькова

20 июля, 2023 четверг
17:30
Мир

Великобритания сняла санкции с российского олигарха Олега Тинькова – бывшего владельца банка Tinkoff. Ранее о снятии санкций с россиянина просил британский бизнесмен Ричард Брэнсон

Об этом говорится в документе от британского управления по осуществлению финансовых санкций.

С 20 июля Тиньков изъят из санкционного списка, отныне на него не распространяется замораживание активов и запрет на предоставление трастовых услуг.

Ранее, 18 июля, основатель Virgin Group, бизнесмен Ричард Брэнсон, призвал британские власти снять санкции с Тинькова. Он направил соответствующее обращение в британский МИД, в котором заявил, что хотя Тиньков и являлся бизнесменом, однако "никогда не был олигархом".

Бренсон также назвал "необоснованными" санкции против российского бизнесмена.

  • 1 марта российский олигарх и основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков обратился в министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка. "Я поддерживаю решение правительства Великобритании ввести санкции против людей, поддерживающих российского диктатора Владимира Путина или способствующих войне. Печально, что они ошибочно подумали, что я один из тех людей", - говорилось в заявлении Тинькова.
санкции против России
Война с Россией
Великобритания
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