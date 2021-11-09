Британия разрешит въезд в страну с вакциной CoronaVac с 22 ноября

Об этом сообщается в заявлении британского правительства.



С 4 утра 22 ноября правительство Британии приступит к признанию вакцины из списка Всемирной организации здравоохранения для использования в чрезвычайных ситуациях, в частности Sinovac (CoronaVac), Sinopharm Beijing и Covaxin.



Модификации этих вакцин, таких как AstraZeneca Covishield, AstraZeneca Vaxzevria и Moderna Takeda, также одобрены правительством.



На сегодняшний день британские власти признают вакцины Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Covishield и Johnson&Johnson.

Напомним, 9 ноября ЕС исключил Украину из "зеленого списка" стран, гражданам которых разрешается посещать страны Европейского союза по туризму.