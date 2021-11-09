Британия разрешит въезд в страну с вакциной CoronaVac с 22 ноября
Великобритания с 22 ноября расширит список вакцин, признаваемых для посещения страны иностранцами. Среди них – SinoVac (CoronaVac), которую используют в Украине
Об этом сообщается в заявлении британского правительства.
С 4 утра 22 ноября правительство Британии приступит к признанию вакцины из списка Всемирной организации здравоохранения для использования в чрезвычайных ситуациях, в частности Sinovac (CoronaVac), Sinopharm Beijing и Covaxin.
Модификации этих вакцин, таких как AstraZeneca Covishield, AstraZeneca Vaxzevria и Moderna Takeda, также одобрены правительством.
На сегодняшний день британские власти признают вакцины Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Covishield и Johnson&Johnson.
- Напомним, 9 ноября ЕС исключил Украину из "зеленого списка" стран, гражданам которых разрешается посещать страны Европейского союза по туризму.
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