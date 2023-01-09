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Британия рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2, - СМИ

9 января, 2023 понедельник
16:04
война с Россией

Великобритания рассматривает возможность впервые поставить Украине британские танки для борьбы с российскими войсками

Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Западный источник, знакомый с переговорами, сообщил, что "в течение нескольких недель" идут дискуссии о поставке Вооруженным силам Украины определенного количества основного боевого танка Challenger 2 британской армии.

Такой шаг ознаменовал бы значительное усиление поддержки Западом Украины и мог бы побудить других союзников по НАТО, в частности Германию, последовать этому примеру.

В частности, добавляется, что один источник предположил, что Британия может предложить около 10 танков Challenger 2.

Источник также отметил, что это само по себе не изменит правила игры, но все равно будет иметь огромное значение, поскольку этот шаг преодолеет барьер, до сих пор не позволявший союзникам предлагать западные танки Украине из-за опасений, что это воспримется как чрезмерная эскалация.

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"Это побудило других давать танки", - сказал украинский источник.

Также отмечается, что правительство Риши Сунака еще не приняло окончательного решения, но если Британия согласует такую поставку, она станет первой страной, которая ответит по просьбе украинских лидеров оснастить свою армию мощными западными танками.

Министерство обороны Великобритании не подтверждает и не отрицает, что британское правительство рассматривает возможность поставлять Украине танки.

"На сегодняшний день мы предоставили Украине более 200 единиц бронетехники, в том числе машины Stormer, вооруженные ракетами Starstreak. Мы также предоставили десятки тысяч единиц индивидуальной защиты, включая шлемы и бронежилеты, средства передвижения и материально-технического обеспечения, противотанковое оружие, ракеты и системы ПВО , зимнее и медицинское оборудование", - заявил спикер.

В прошлом году Британия отправила 14 танков Challenger 2 в Польшу в рамках соглашения о помощи Украине, высвободив мощи для Варшавы, которая смогла передать Киеву свои советские танки Т-72.

Танк Challenger 2 находится на вооружении британской армии с 1994 года. Он весит 62,5 тонны и вооружен 120-мм нарезной пушкой и 7,62-мм цепной пушкой.

В настоящее время группа танков Challenger находится в Эстонии в рамках миссии НАТО в Восточной Европе по сдерживанию российской агрессии. Ранее Challenger 2 использовался в Боснии и во время войны в Ираке в 2003 году.

  • 6 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию продемонстрировать лидерство и, наконец, передать Украине танки Leopard 2, системы Patriot и БМП Marder. Соединенные Штаты поддержали передачу Украине танков Leopard 2, но отметили, что это должно произойти по инициативе Германии.
  • 6 января спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия хочет доставить Украине около 40 боевых машин пехоты Marder в ближайшие три месяца. ВСУ должны овладеть ее через 8 недель.
  • Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский выразил мнение, что Берлин может передать Украине законтрактованные 44 танка Leopard 2A7 для Венгрии. "Конечно, Германия передаст Украине танки Leopard 2A. Поскольку именно решение о передаче Украине БМП Marder является намеком на то, что Германия готовится передать Украине танки", - пояснил эксперт.
  • 6 января стало известно, что глава оборонного комитета Бундестага Агнес Штрак-Циммерманн выразила надежду, что после отправки Украине бронетранспортеров Marder Германия отправит танки Leopard.
  • 8 января стало известно, что в бундестаге призывают передать Украину танки Leopard.

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Мир
оружие
Великобритания
оружие для Украины
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