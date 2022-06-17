Британия продолжит поставлять Украине оружие и учить украинских военных, - Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Британия будет продолжать оказывать Украине военную и финансовую поддержку
Об этом он сказал во время совместного брифинга .
"Мы с самого начала и сегодня готовы дальше предоставлять вооружения и подготовку по использованию этих вооружений. Украинский народ и ВСУ смогут благодаря этому сделать то, что хотят на самом деле сделать украинцы, а именно – выгнать агрессора из Украины", - сказал Джонсон.
По его словам, Великобритания будет ужесточать мировую дипломатическую коалицию в поддержку Украины и будет работать над усилением санкций против режима Владимира Путина.
"Мы будем работать над санкциями против путинского режима. Мы будем дальше усиливать дипломатическую коалицию во всем мире в поддержку Украины. Я понимаю необходимость продолжения финансовой поддержки Украины, разблокирования экспорта зерновых, что Путин взял в заложники, пытаясь лишить мир пропитания", - сообщил Джонсон .
Также Борис Джонсон отметил героизм Вооруженных сил Украины. Он выразил понимание невозможности каких-либо компромиссов украинского народа с президентом РФ. Владимир Зеленский выразил благодарность за поддержку и понимание Великобритании.
- 17 июня в Киев прибыл премьер Британии Борис Джонсон. Это уже второй визит главы британского правительства в Киев с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.
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