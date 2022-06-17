Британия продолжит поставлять Украине оружие и учить украинских военных, - Джонсон

Об этом он сказал во время совместного брифинга .

"Мы с самого начала и сегодня готовы дальше предоставлять вооружения и подготовку по использованию этих вооружений. Украинский народ и ВСУ смогут благодаря этому сделать то, что хотят на самом деле сделать украинцы, а именно – выгнать агрессора из Украины", - сказал Джонсон.

По его словам, Великобритания будет ужесточать мировую дипломатическую коалицию в поддержку Украины и будет работать над усилением санкций против режима Владимира Путина.

"Мы будем работать над санкциями против путинского режима. Мы будем дальше усиливать дипломатическую коалицию во всем мире в поддержку Украины. Я понимаю необходимость продолжения финансовой поддержки Украины, разблокирования экспорта зерновых, что Путин взял в заложники, пытаясь лишить мир пропитания", - сообщил Джонсон .

Также Борис Джонсон отметил героизм Вооруженных сил Украины. Он выразил понимание невозможности каких-либо компромиссов украинского народа с президентом РФ. Владимир Зеленский выразил благодарность за поддержку и понимание Великобритании.

17 июня в Киев прибыл премьер Британии Борис Джонсон. Это уже второй визит главы британского правительства в Киев с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb