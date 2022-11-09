Британия пришлет ВСУ палатки с подогревом и 25 тыс. комплектов одежды для экстремальных холодов
К середине декабря Великобритания планирует доставить палатки с подогревом и более 25 000 комплектов одежды для экстремально холодной погоды, что обеспечит военнослужащим возможность действовать и выживать в условиях низких температур в Украине
Об этом сообщают в Sky News со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.
Отмечается, что Великобритания посылает в Украину палатки с подогревом и более 25 000 комплектов одежды для экстремально холодной погоды, чтобы помочь вооруженным силам страны справиться с резким падением температуры.
Комплекты одежды для экстремальных холодов будут предоставлены в дополнение к более чем 7000 комплектам обычной одежды для холодной погоды, которые были розданы в рамках операции "Интерфлекс" - подготовки украинских военных в Британии. В наборы входит спальный мешок для холодной погоды, мешок для бегуна и коврик.
Министр обороны Бен Уоллес заявил, что эти предметы предоставляются в дополнение к "летальной помощи"
Это решение прокомментировал премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который отметил важность поддержки Украины.
"Мы должны продолжать поддерживать украинский народ в его сопротивлении жестокости Путина. Я рад, что переданное Британией снаряжение обеспечит теплом и безопасностью украинских военнослужащих, столкнувшихся с опасной зимой в борьбе за свою страну", - сказал он.
- 5 ноября СМИ сообщили, что Япония и Великобритания намерены усилить поддержку Украины. Премьер-министры стран Кишида и Сунак подтвердили, что ускорят переговоры по скорейшему заключению соглашения, которое усилит оперативную совместимость и сотрудничество между их вооруженными силами. Также будет ускорено и подписание соглашения о создании совместной разработки истребителя.
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