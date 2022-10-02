Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес.

"Я могу объявить, что недавно мы взяли на себя обязательство по приобретению двух специализированных кораблей, способных обеспечить безопасность наших кабелей и трубопроводов", – сказал он на конференции Консервативной партии в Бирмингеме.

Заявление Уоллеса прозвучало после того, как стало известно о повреждениях в газопроводе "Северный поток".

До этого власти Дании заявили в воскресенье, что в газопроводе "Северный поток-1" прекратилась утечка через день после того, как официальные лица заявили, что в "Северном потоке-2" также перестал вытекать газ.

В Германии подозревают, что утечка газа на ветвях российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море является следствием умышленных действий. Дания и Швеция также предполагают, что речь может идти о диверсии.

Президент США Джо Байден назвал повреждение российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" сознательным актом диверсии, ставшим первым подобным заявлением американской стороны.

26 сентября на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте.

27 сентября сообщалось , что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".