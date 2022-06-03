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Британия принимает меньше беженцев из Украины "на душу населения", чем большинство стран Европы, - The Guardian

3 июня, 2022 пятница
13:33
беженцы из Украины

Великобритания принимает меньше украинцев, чем большинство стран Европы. 10 украинских беженцев на 10 000 населения является одним из самых низких показателей среди 28 европейских стран

Об этом пишет The Guardian.

По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), семь миллионов человек бежали из Украины в другие европейские страны после вторжения России 24 февраля.

Министерство внутренних дел сообщает, что в Великобританию на 29 мая прибыли 65 700 украинцев, что эквивалентно примерно 10 беженцам на 10 000 населения.

По состоянию на 11 мая 720 000 украинских беженцев прибыли в Германию, численность населения которой подобна Великобритании, что составляет 87 на 10 000 населения.

Франция является единственной европейской страной с показателем "на душу населения" примерно эквивалентным показателю Британии: на 25 мая прибыло чуть более 57 500 беженцев, или 9 беженцев на 10 000 населения, хотя есть данные, указывающие на то, что сейчас в страну прибыли 93 000 человек.

Некоторые гораздо меньше населения страны, включая Австрию, Чехию и Болгарию, приняли гораздо больше беженцев. Болгария, например, была начальным пунктом назначения для более 290 000 человек, бежавших от войны, что равно 423 на 10 000 населения.

Страны, граничащие с Украиной, приняли гораздо больше людей. Данные УВКБ ООН показывают, что в Польшу, Румынию и Венгрию прибыло 5 миллионов беженцев. Польша приютила больше всего украинских беженцев среди всех стран ЕС, приняв 957 беженцев на 10 000 населения.

Визовые схемы Британии подвергались критике за долгие задержки. Согласно недавнему отчету Observer, сотни украинских семей решили отозвать свои заявки на приезд в Великобританию из-за того, что не получали ответа.

  • 25 марта в Великобританию прибыли первые беженцы из Украины.
  • Впоследствии схему для приема беженцев из Украины "Homes for Ukraine" в Великобритании назвали "бездушной и бесчеловечной" из-за бюрократических аспектов.
  • 3 мая министр внутренних дел Великобритании Прити Патель столкнулась с судебными исками из-за задержки виз для вынужденно перемещенных людей из Украины.
  • 29 мая мы сообщали, что более 500 украинских детей-беженцев ожидают решения о визе в Великобританию.

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