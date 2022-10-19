Британия предупредила Путина о "серьезных последствиях", если против Украины применят ядерное оружие

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Даунинг-стрит.

"Президент Владимир Путин столкнется с "серьезными последствиями", если применит ядерное оружие в войне в Украине", – сообщили на Даунинг-стрит.

Издание пишет, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес находился в Вашингтоне для переговоров с американским коллегой в то время, когда распространялись сообщения о возможности российского президента взорвать ядерную боеголовку над Черным морем.

"Мы четко понимаем с Путиным, что использование ядерного оружия приведет к тяжелым последствиям. Я отказался бы от спекуляций на этом вопросе. Я считаю, что общественность должна быть заверена в том, что мы берем ведущую роль в этой сфере. Я считаю, что было бы ошибкой втягиваться в спекуляции на этот счет, а не сосредотачиваться на том, что мы видим изо дня в день, а это бессмысленное и варварское нападение на мирное население по всей Украине", - добавили на Даунинг-стрит.

Напомним, Соединенные Штаты Америки не собираются медлить, если Россия прибегнет к ядерному удару по Украине, и нанесут ответный удар.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что риск использования ядерного оружия РФ против Украины низкий, однако Альянс готов к разным сценариям.

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