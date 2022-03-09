Британия предполагает, что Россия может решиться применить химическое оружие из-за неудач в захвате Украины, - The Guardian
Великобритания опасается, что Россия может подготовить основу для применения химического оружия в Украине после того, как чиновники Кремля без веских доказательств утверждали, что США поддерживают программу создания биологического оружия в стране.
Об этом пишет британская The Guardian, передает Эспрессо.TV .
Западные чиновники заявили на брифинге в среду, 9 марта, что у них есть "веские основания для беспокойства по поводу возможного использования нетрадиционного оружия" Россией, отражающей опыт применения химического оружия во время гражданской войны в Сирии.
Беспокойство возникло частично из-за того, что российское министерство иностранных дел занималось "подготовкой сцены", делая "ложные утверждения" по программе биологического оружия, действующей в Украине.
Ранее в среду, 9 марта, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила, что в России есть документы, свидетельствующие о том, что США поддержали программу создания биологического оружия в Украине, связанную с чумой, холерой и сибирской язвой. Вашингтон и Киев опровергли эти заявления, которые США назвали "абсурдными".
Отдельно, Минобороны России обвинило "украинских националистов" в подготовке "провокации" с использованием химического оружия в селе северо-западнее Харькова. План заключался в том, чтобы по ошибке обвинить российские силы в применении химического оружия, добавили в министерстве.
Западные чиновники неоднократно предупреждали о возможном использовании Россией особо смертельного оружия в течение последних двух недель, например термобарических вакуумных бомб, которые наносят ущерб человеческим телам из-за интенсивности своих взрывных волн.
Такие предупреждения с Запада созданы как сдерживающий эффект, и основаны на оценке того, что такое оружие может быть действительно использовано.
В пользу таких предположений свидетельствует тот факт, что Россия проявила очевидную готовность атаковать мирных жителей, поскольку ее первоначальный план вторжения продвигается очень медленно.
Также и то, что химическое оружие было использовано не менее 17 раз во время гражданской войны в Сирии и за этим очевидно стоит Россия, хотя оно и постоянно отрицает это.
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