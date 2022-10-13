Британия предоставит Украине еще 18 гаубиц и ракеты для систем ПВО NASAMS

Об этом сообщает Euronews.

Британия также передаст Украине дополнительно 18 гаубиц.

Новый пакет помощи Украине обсуждался на встрече Уоллеса с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в среду.

"Последние невыборочные удары России в гражданских районах Украины требуют дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою страну. Поэтому сегодня я санкционировал поставки зенитных ракет в Украину", – сказал Уоллес.

Напомним, во вторник, 11 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил , что США будут работать над ускорением поставок систем ПВО NASAMS для украинских военных. Позже его слова подтвердил министр обороны США Ллойд Остин.

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