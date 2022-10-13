Британия предоставит Украине еще 18 гаубиц и ракеты для систем ПВО NASAMS
Правительство Британии поставит Украине ракеты средней дальности AMRAAM для зенитных американских ракетных комплексов NASAMS и еще 18 гаубиц
Об этом сообщает Euronews.
Британия также передаст Украине дополнительно 18 гаубиц.
Новый пакет помощи Украине обсуждался на встрече Уоллеса с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в среду.
"Последние невыборочные удары России в гражданских районах Украины требуют дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою страну. Поэтому сегодня я санкционировал поставки зенитных ракет в Украину", – сказал Уоллес.
- Напомним, во вторник, 11 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил , что США будут работать над ускорением поставок систем ПВО NASAMS для украинских военных. Позже его слова подтвердил министр обороны США Ллойд Остин.
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