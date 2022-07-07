Британия предоставила для безопасности и обороны Украины около 2 млрд фунтов, - Зеленский

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

"Прежде всего это оружие: комплексы противовоздушной обороны - "стингеры", крутые противотанковые системы NLAW, а еще - артиллерия, боеприпасы, бронированные машины и многое другое. Весомая политическая поддержка, сильные санкции против России, финансовая помощь нашему государству - только на нужды безопасности и обороны от 24 февраля выделено более двух миллиардов фунтов", - сказал он.

Владимир Зеленский сказал, что сегодня говорил с Борисом Джонсоном и поблагодарил его за помощь, которую получила Украина с 24 февраля. Также он отметил, что даже после отставки премьера, поддержка Великобритании не должна измениться.

"Лидерство и харизма руководителя государства всегда имеют особое значение. И тем более в такое время – время полномасштабной антиевропейской войны России, которая начала наступление на Европу именно с нашего государства. Не удивительно, что украинцы чувствуют личную благодарность Борису. Но все же не будем забывать , что отношения мы строим между государствами. Поддержка Великобританией Украины не должна измениться, что бы ни происходило в лондонских властных кругах, – и Борис, и все наши друзья в Соединенном Королевстве заверили меня в этом", - сообщил президент.

7 июля Борис Джонсон подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.

Владимир Зеленский отреагировал на отставку Джонсона. Президент Украины убежден, что политика Великобритании по отношению к Украине не изменится после отставки Бориса Джонсона, которого он назвал "настоящим другом Украины".

Джонсон после объявления об отставке позвонил Зеленскому. Премьер-министр разговаривал с президентом Зеленским сегодня днем, чтобы подтвердить твердую поддержку Соединенным Королевством Украины.

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