Британия предоставила 2 700 виз украинцам в рамках схемы Homes for Ukraine

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные британского министерства внутренних дел.



В министерстве также обнародовали обновленные данные о количестве людей, которым были предоставлены визы для проживания у британских родственников. Программа The Ukraine Family, действующая с начала марта, выдала 22 800 виз.



По данным УВКБ ООН (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев), Украину покинули более 3,9 миллиона беженцев, причем подавляющее большинство из них поселилось в Польше.



Десятки людей, надеявшихся привезти беженцев в Великобританию по схеме Homes for Ukraine, связались с The Guardian, чтобы выразить разочарование медлительностью системы предоставления виз. Всего в Британии более 150 000 граждан, заинтересованных в приеме беженцев из Украины.



