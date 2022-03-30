Британия предоставила 2 700 виз украинцам в рамках схемы Homes for Ukraine
Великобритания предоставила украинцам 2 700 виз в рамках своей широко рекламируемой спонсорской схемы Homes for Ukraine более чем через две недели после ее запуска
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные британского министерства внутренних дел.
В министерстве также обнародовали обновленные данные о количестве людей, которым были предоставлены визы для проживания у британских родственников. Программа The Ukraine Family, действующая с начала марта, выдала 22 800 виз.
По данным УВКБ ООН (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев), Украину покинули более 3,9 миллиона беженцев, причем подавляющее большинство из них поселилось в Польше.
Десятки людей, надеявшихся привезти беженцев в Великобританию по схеме Homes for Ukraine, связались с The Guardian, чтобы выразить разочарование медлительностью системы предоставления виз. Всего в Британии более 150 000 граждан, заинтересованных в приеме беженцев из Украины.
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