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Британия предлагает обучение украинских моряков-курсантов в виртуальной реальности

21 июня, 2023 среда
20:23
Мир

Украинские моряки-курсанты получат обучение в виртуальной реальности (VR) в рамках нового пакета помощи от Великобритании

Об этом информируют на сайте британского правительства.

"Поддержка, приветствуемая министром инфраструктуры Украины на двусторонней встрече с министром транспорта Британии Марком Харпером, поможет защитить морской сектор Украины, который ценится во всем мире и играет ключевую роль для экспорта зерна и более широкой украинской и мировой экономики", - говорится в заявлении.

Правительство страны подчеркнуло, что с помощью VR-технологии курсанты будут учиться справляться с реальными ситуациями на море. Украинцы также получат денежную помощь для прохождения трехлетней практики на крупных британских судах, включая контейнеровозы.

"Наша поддержка Украины и ее народа непоколебима, и мы не позволим отвратительным действиям России подорвать репутацию Украины в таких сферах как мореходство. Делясь всемирно известным опытом Великобритании в области авиации и мореходства, мы непреклонны в своей приверженности обеспечению восстановления транспортной системы Украины после незаконного вторжение Путина", - сказал Харпер.

Также министерство транспорта будет способствовать обучению украинских авиадиспетчеров в Великобритании.

  • Напомним, 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16 . Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ.
  • Советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
  • 25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили, что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.
  • Один из лидеров "авиационной коалиции" Нидерланды 14 июня заявили, что обучение украинских пилотов на F-16 стартует в ближайшие месяцы.
  • 15 июня по результатам встречи "Рамштайн" Столтенберг сообщил, что обучение украинцев на F-16 уже началось. Руководитель Пентагона Ллойд Остин отметил энергичное продвижение в этом, а представитель ПС ВСУ сказал, что хочется скорейшего результата, но "процесс растянут".
Новости
военные силы Украины
Война с Россией
помощь Украине
Великобритания
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