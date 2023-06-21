Об этом информируют на сайте британского правительства.

"Поддержка, приветствуемая министром инфраструктуры Украины на двусторонней встрече с министром транспорта Британии Марком Харпером, поможет защитить морской сектор Украины, который ценится во всем мире и играет ключевую роль для экспорта зерна и более широкой украинской и мировой экономики", - говорится в заявлении.

Правительство страны подчеркнуло, что с помощью VR-технологии курсанты будут учиться справляться с реальными ситуациями на море. Украинцы также получат денежную помощь для прохождения трехлетней практики на крупных британских судах, включая контейнеровозы.

"Наша поддержка Украины и ее народа непоколебима, и мы не позволим отвратительным действиям России подорвать репутацию Украины в таких сферах как мореходство. Делясь всемирно известным опытом Великобритании в области авиации и мореходства, мы непреклонны в своей приверженности обеспечению восстановления транспортной системы Украины после незаконного вторжение Путина", - сказал Харпер.

Также министерство транспорта будет способствовать обучению украинских авиадиспетчеров в Великобритании.