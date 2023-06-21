Британия предлагает обучение украинских моряков-курсантов в виртуальной реальности
Украинские моряки-курсанты получат обучение в виртуальной реальности (VR) в рамках нового пакета помощи от Великобритании
Об этом информируют на сайте британского правительства.
"Поддержка, приветствуемая министром инфраструктуры Украины на двусторонней встрече с министром транспорта Британии Марком Харпером, поможет защитить морской сектор Украины, который ценится во всем мире и играет ключевую роль для экспорта зерна и более широкой украинской и мировой экономики", - говорится в заявлении.
Правительство страны подчеркнуло, что с помощью VR-технологии курсанты будут учиться справляться с реальными ситуациями на море. Украинцы также получат денежную помощь для прохождения трехлетней практики на крупных британских судах, включая контейнеровозы.
"Наша поддержка Украины и ее народа непоколебима, и мы не позволим отвратительным действиям России подорвать репутацию Украины в таких сферах как мореходство. Делясь всемирно известным опытом Великобритании в области авиации и мореходства, мы непреклонны в своей приверженности обеспечению восстановления транспортной системы Украины после незаконного вторжение Путина", - сказал Харпер.
Также министерство транспорта будет способствовать обучению украинских авиадиспетчеров в Великобритании.
- Напомним, 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16 . Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ.
- Советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
- 25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили, что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.
- Один из лидеров "авиационной коалиции" Нидерланды 14 июня заявили, что обучение украинских пилотов на F-16 стартует в ближайшие месяцы.
- 15 июня по результатам встречи "Рамштайн" Столтенберг сообщил, что обучение украинцев на F-16 уже началось. Руководитель Пентагона Ллойд Остин отметил энергичное продвижение в этом, а представитель ПС ВСУ сказал, что хочется скорейшего результата, но "процесс растянут".
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