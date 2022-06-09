Британия позволит украинским медикам скорой пользоваться приложением GoodSAM для определения геолокации пациента
Украинские медики скорой помощи получат от Великобритании возможность запустить мобильное приложение GoodSAM, которое поможет быстрее и эффективнее оказывать помощь звонящим им
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
В частности, с помощью приложения медики смогут получить геолокацию пациента с точностью до 20 метров, даже если у пострадавших приложение не установлено.
"Это чрезвычайно важно во время войны, поскольку сейчас на подконтрольных Украине территориях находится большое количество внутриперемещенных лиц, плохо ориентирующихся или не ориентирующихся в местности, где они находятся. Из-за этого имеются нередкие случаи, когда без посторонней помощи человек не может четко предоставить свои координаты, звоня по телефону на 103", - говорится в сообщении.
Также через приложение медики скорой помощи пока едут на вызов, смогут постоянно поддерживать с пациентом видеосвязь, предоставлять необходимые рекомендации и даже измерять частоту дыхания или пульс.
"Это особенно важно в случаях, когда доступ к пациенту - по разным причинам (разбитые пути, чрезвычайная удаленность и т.п.) - усложнен или требует большого промежутка времени", - пояснили в Минздраве.
Также приложение может создать единую базу волонтеров и позволит медикам координировать их деятельность.
- Напомним, недавно стало известно, что Великобритания отправит в Украину реактивные системы М270 MLRS, способные поражать цели на расстоянии до 80 км. Министр обороны Британии заявил, что поддержка Украины меняется по мере развития тактики РФ, потому передают системы залпового огня M270.
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