Британия поставила Украине тысячи противотанковых ракет на этой неделе, – заместитель британского министра обороны
На этой неделе Украина получила от Великобритании несколько тысяч легких противотанковых ракет
Об этом сообщил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, передает BBC .
"Великобритания на этой неделе передала тысячи оборонительных легких противотанковых ракет Украине", – рассказал он.
Кроме того, Джеймс Хиппи заявил о важности дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины.
Заместитель министра обороны Великобритании добавил, что вооруженный конфликт, который может начаться через несколько дней или недель, не нужен, а также назвал его ужасом.
"Украинцы – гордая суверенная нация, и они готовы отстаивать каждую пядь своей страны", - добавил Джеймс Хиппи.
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