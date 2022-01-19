Британия поставила Украине тысячи противотанковых ракет на этой неделе, – заместитель британского министра обороны

Об этом сообщил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, передает BBC .



"Великобритания на этой неделе передала тысячи оборонительных легких противотанковых ракет Украине", – рассказал он.



Кроме того, Джеймс Хиппи заявил о важности дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины.



Заместитель министра обороны Великобритании добавил, что вооруженный конфликт, который может начаться через несколько дней или недель, не нужен, а также назвал его ужасом.



"Украинцы – гордая суверенная нация, и они готовы отстаивать каждую пядь своей страны", - добавил Джеймс Хиппи.

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