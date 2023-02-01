Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Технологии Британия после крушения FTX планирует регулировать криптоиндустрию

Британия после крушения FTX планирует регулировать криптоиндустрию

1 февраля, 2023 среда
14:32
Технологии биткоин

В министерстве финансов Британии официально заявили о планах по урегулированию криптовалют, на это страну подтолкнуло банкротство биржи FTX

Об этом информирует CNBC .

"Великобритания официально изложила планы регулирования индустрии криптовалют, причем правительство пыталось обуздать некоторые безрассудные бизнес-практики, появившиеся в течение прошлого года и способствовавшие краху FTX", - говорится в сообщении.

В ходе консультаций правительство предложило ряд мер, направленных на приведение регулирования бизнеса криптовалютных активов в соответствие с регулированием традиционных финансовых компаний.

Среди предложений, пункт, предусматривающий усиление правил, направленных на финансовых посредников и работников, хранящих криптовалюту от клиентов.

В Британии стремятся установить "надежный режим, который ужесточит правила кредитования криптоактивов, одновременно усиливая защиту потребителей и операционную устойчивость компаний".

"Мы остаемся непоколебимыми в своем обязательстве развивать экономику и способствовать технологическим изменениям и инновациям – и это включает технологию криптоактивов. Но мы также должны защитить потребителей, использующих эту новую технологию, обеспечивая надежные, прозрачные и справедливые стандарты", – сказал экономический секретарь. министерства финансов Эндрю Гриффит.

В 2022 году возник рост рискованных займов между несколькими криптокомпаниями и отсутствие должной проверки контрагентов, вовлеченных в эти транзакции.

Крах FTX добавил остроты попыткам глобальных регуляторов управлять криптопространством, который не склонен к отладке. Также сообщается, что Европейский Союз и США уже сделали свои предложения по улучшению защиты потребителей в криптовалюте.

По состоянию на 10 ноября 2022 года биткоин потерял 77% стоимости на фоне новостей о крахе одной из крупнейших криптобирж мира. Тогда FTX закрыла возможность вывода средств для клиентов. На грань краха ее привели попытки Бенкман-Фрида в последние месяцы спасать другие криптофирмы, разрушавшиеся из-за обвала на рынке криптовалют и повышения процентных ставок по центробанкам, пишет Reuters со ссылкой на нескольких близких к основателю FTX людей. Несколько таких сделок нанесли большой ущерб.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
криптовалюта
Великобритания
Экономика
Читайте также:
Бен Воллес
30 января, 2023 понедельник
"Мы никогда больше не будем унижены": министр обороны Британии вспомнил, что сказал Герасимов перед вторжением в Украину
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, чемпіонат Англії
1 февраля, 2023 среда
Мудрик рискует получить дисквалификацию через слово "ниггер"
Лавров
31 января, 2023 вторник
Лавров заявил, что получил от главы МИД Египта послание Блинкена по Украине
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.84
    Покупка 39.84
    Продажа 40.53
  • EUR
    Покупка 42.58
    Продажа 43.56
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
1 февраля
16:10
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:07
OPINION
Новая Австро-Венгрия против Украины?
15:56
Сергей Звягинцев стал вр.и.о. главы Гостаможслужбы
15:51
Netflix
Обмениваться паролем от аккаунта Netflix теперь смогут только люди, подключенные к одному wi-fi
15:46
Польша предлагает союзникам разработать договоренности о гарантиях безопасности для Украины со стороны НАТО, - Дуда
15:43
Глава СБУ прокомментировал многочисленные обыски 1 февраля
15:42
Эксклюзив
Уже девятые сутки враг обстреливает Угледар, город разрушен почти на 100%, - заместитель председателя Угледарской ВА
15:35
Нетаньягу
Нетаньяху заявил о готовности стать посредником в переговорах между Украиной и РФ
15:33
Обновлено
"Преступления не должны остаться безнаказанными": президент Австрии побывал в Буче
15:25
G7 планирует провести онлайн-саммит в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину и пригласить туда Зеленского, - СМИ
15:22
Россия распространяет фейк о причинах падения вертолета в Броварах
15:20
Впервые в Украине оборудовали зал суда в укрытии
15:09
Биньямин Нетаньяху
Израиль изучает вопрос передачи Украине системы ПВО "Железный купол", - Нетаньяху
15:08
В январе климатологи зафиксировали в Киеве 16 температурных рекордов
15:07
OPINION
Николай Княжицкий
Пиар на обысках пока эффективнее пиара на приговорах
15:06
россия дипломат
Руководство РФ не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности
14:55
Эрдоган назвал условие для ратификации вступления Швеции в НАТО: этого не произойдет, пока возможны акции сожжения Корана
14:40
Россияне попали ракетой в частное предприятие в Славянске
14:35
Кабмин уволил руководство Государственной таможни
14:31
Юрий Бойко. Что не так с Героем Украины и наибольшим любимцем Путина
14:29
Алексей Резников может покинуть пост министра обороны и перейти в Минюст, - СМИ
14:28
Эксклюзив
В Украине нужно усилить мобилизационные мероприятия по подготовке резервов, - офицер ВСУ Лапин
14:20
Обновлено
Игорь Коломойский
СБУ провела обыски у Коломойского, бывшим топ-менеджерам Укртатнафты объявлены подозрения по делу о хищении 40 млрд грн
14:19
Вблизи Киева будут раздаваться взрывы: будут тренироваться саперы
14:02
Беларусь могла получить дивизион "Искандеров", - "Белорусские Гаюн"
14:01
Эксклюзив
На Западе не хотят, чтобы боевые действия перешли на территорию РФ, – дипломат Ельченко
14:01
OPINION
Сиярто заслужил орден от Путина
13:54
В Москве задержали гражданку США: она выгуливала теленка на Красной площади
13:34
Экс-начальника департамента Минобороны разоблачили на растрате более 100 млн грн госсредств
13:27
Снег и гололедица ожидается в Украине 2 февраля: прогноз погоды от Наталки Диденко
13:24
Экс-министру энергетики Насалику сообщили о подозрении, – СМИ
13:23
Премьер Литвы выступила за замену русского языка как второго иностранного в школах
13:08
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 26 – 31 января. Бои за Бахмут: оккупанты идут на перерезание логистических артерий
13:07
Львовский апелляционный суд запретил Атрошенко занимать должность городского головы Чернигова в течение года
13:05
В Кремле прокомментировали возможные поставки Украине американских ракет большей дальности
13:00
РФ удерживает в Черном море 13 кораблей: 3 из них являются ракетоносителями "калибров"
12:48
Обновлено
К и.о. руководительницы налоговой инспекции Киева пришли с обысками: разоблачили на многомиллионных незаконных схемах обогащения
12:42
Экс-правохранитель готовил диверсию на Кураховской ТЭС: найден схрон со взрывчаткой
12:34
Давид Арахамия
Арахамия анонсировал увольнение всего руководства таможни
12:13
В Мелитополе горела база оккупантов, - Федоров
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV