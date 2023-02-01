Британия после крушения FTX планирует регулировать криптоиндустрию

Об этом информирует CNBC .

"Великобритания официально изложила планы регулирования индустрии криптовалют, причем правительство пыталось обуздать некоторые безрассудные бизнес-практики, появившиеся в течение прошлого года и способствовавшие краху FTX", - говорится в сообщении.

В ходе консультаций правительство предложило ряд мер, направленных на приведение регулирования бизнеса криптовалютных активов в соответствие с регулированием традиционных финансовых компаний.

Среди предложений, пункт, предусматривающий усиление правил, направленных на финансовых посредников и работников, хранящих криптовалюту от клиентов.

В Британии стремятся установить "надежный режим, который ужесточит правила кредитования криптоактивов, одновременно усиливая защиту потребителей и операционную устойчивость компаний".

"Мы остаемся непоколебимыми в своем обязательстве развивать экономику и способствовать технологическим изменениям и инновациям – и это включает технологию криптоактивов. Но мы также должны защитить потребителей, использующих эту новую технологию, обеспечивая надежные, прозрачные и справедливые стандарты", – сказал экономический секретарь. министерства финансов Эндрю Гриффит.

В 2022 году возник рост рискованных займов между несколькими криптокомпаниями и отсутствие должной проверки контрагентов, вовлеченных в эти транзакции.

Крах FTX добавил остроты попыткам глобальных регуляторов управлять криптопространством, который не склонен к отладке. Также сообщается, что Европейский Союз и США уже сделали свои предложения по улучшению защиты потребителей в криптовалюте.

По состоянию на 10 ноября 2022 года биткоин потерял 77% стоимости на фоне новостей о крахе одной из крупнейших криптобирж мира. Тогда FTX закрыла возможность вывода средств для клиентов. На грань краха ее привели попытки Бенкман-Фрида в последние месяцы спасать другие криптофирмы, разрушавшиеся из-за обвала на рынке криптовалют и повышения процентных ставок по центробанкам, пишет Reuters со ссылкой на нескольких близких к основателю FTX людей. Несколько таких сделок нанесли большой ущерб.

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