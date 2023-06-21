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Британия поддержит упрощение вступления Украины в НАТО, - глава МИД

21 июня, 2023 среда
20:07
Мир НАТО

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил, что страна предоставит поддержку Украине для вступления по упрощенной процедуре в Альянс

Об этом сообщает Guardian со ссылкой на заявление министра иностранных дел Джеймса Клеверла на международной конференции в Лондоне Ukraine Recovery.

Клеверл отметил, что Соединенное Королевство поддержит предложения, чтобы Украина не была обязана проходить этап плана членства для присоединения к Альянсу.

"Я думаю, что позиция Соединенного Королевства была бы очень положительной, если бы мы отошли от плана действий по членству, признавая, что предложение как Швеции, так и Финляндии этого не требовало, и украинцы продемонстрировали свою приверженность реформированию армии для требования членства в НАТО своими  действиями на поле боя. Я думаю, что все союзники по НАТО это признают", – рассказал Клеверли.

Кандидаты получают оценки и советы по достижению стандартов НАТО по обороне и другим делам на пути к карте членства. Сообщается, что если бы Украина пропустила этот этап, она была бы в том же положении, что и новый член Альянса - Финляндия.

Напомним, Северная Македония проходила 20-летнюю программу перед своим вступлением в 2020 году.

Министр иностранных дел Британии на конференции сказал, что Украина реформирует свои Вооруженные Силы во время войны: "Мы наблюдали ее развитие, и оно было очень быстрым".

Клеверли добавил, что генсек Йенс Столтенберг на неофициальном саммите министров иностранных дел НАТО заявил, что на самом деле многие критерии плана действий по членству уже выполнены.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

В июле состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в Альянс .

13 июня генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО.

16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО .

Что известно о вступлении Швеции в НАТО

В мае 2022 г. Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м полноправным членом Североатлантического альянса.

Заявку Швеции на вступление в НАТО не ратифицируют Венгрия и Турция. Анкара обвиняет страну в "поддержке терроризма" и заявляет, что в Стокгольме скрываются члены организаций, которые Турция считает террористами.

Еще в середине марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил надежду на скорую ратификацию Анкарой протокола вступления страны в НАТО после выборов, которые состоятся в Турции в мае. У Эрдогана подтвердили, что Турция вернется к обсуждению вступления Швеции в НАТО в июне.

После вступления Финляндии в НАТО, Байден призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Швеции.

А министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем все еще надеется, что его страна сможет присоединиться к НАТО до саммита Альянса в июле, такого же мнения глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Швеции Йонсон.

30 мая Байден обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вхождение Швеции в НАТО. Он заявил, что вопрос ратификации Турцией шведской заявки также обсудят на ежегодном саммите в Вильнюсе.

2 июня Джо Байден заявил, что Швеция вступит в Североатлантический альянс в ближайшее время. Впоследствии Глава военной разведки Швеции Томас Нильссон сообщил, что Российская Федерация пытается остановить вступление страны в НАТО.

Украина
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Война с Россией
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Вступление в НАТО
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