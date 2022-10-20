Британия поддержала санкции ЕС против Ирана за поставку России дронов-камикадзе

Об этом говорится в заявлении МИД Британии.

В МИД Британии заявили, что поставляя эти беспилотники Иран активно разжигает войну, наживаясь на отвратительных нападениях России на украинских граждан, усиливая страдания людей и разрушение критически важной инфраструктуры. Как Россия, так и Иран нарушают Резолюцию Совета Безопасности ООН, контролирующую передачу этого оружия из Ирана, отметили в ведомстве.

"Поддержка Ираном жестокой и незаконной войны Путина против Украины вызывает сожаление. Сегодня мы вводим санкции против тех, кто поставлял беспилотники, которые Россия использует для нападений на украинских гражданских. Это четкое доказательство дестабилизирующей роли Ирана в глобальной безопасности" - заявил глава МИД Джеймс Клеверли .

"Эти трусливые удары беспилотников являются актом отчаяния. Пользуясь этими ударами, эти лица и производитель причинили народу Украины невыразимые страдания. Мы обеспечим, чтобы они были привлечены к ответственности за свои действия" - добавил он.

Британские санкции повторяют утвержденные в четверг меры Евросоюза.

В список санкций вошел начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери. Как поясняется в решении ЕС, он руководит военной программой беспилотных летательных аппаратов Ирана и играет основополагающую роль в оборонном сотрудничестве Ирана с Российской Федерацией. Он участвовал в разработке беспилотников "Мохаджер-6" и в поставках их в Российскую Федерацию для использования в захватнической войне против Украины.

Другой фигурант списка – генерал Ходжатола Гореиши – является руководителем отдела поставок, исследований и промышленности в Министерстве обороны и логистики вооруженных сил Ирана и отвечает за переговоры по соглашению с Российской Федерацией о поставках беспилотных летательных аппаратов иранского производства для их использования в захватнической войне против Украины.

Третий фигурант – командующий Аэрокосмическим корпусом гвардии исламской революции Саед Агаджани – руководит планированием, оснащением и обучением иранских операций с БПЛА, включающими также поставки беспилотников международным союзникам Ирана, включая Российскую Федерацию.

Кроме того, санкции введены в отношении компании-производителя беспилотников Shahed Aviation Industries. ЕС отмечает, что компания отвечает за проектирование и разработку серии иранских беспилотных летательных аппаратов "Шахед". Беспилотники серии "Шахед" были поставлены в РФ и используются в агрессивной войне против Украины.

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