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Британия планирует признать ЧВК Вагнера террористической организацией

6 сентября, 2023 среда
06:15
Мир

Правительство Великобритании намерено включить ЧВК Вагнера в список террористических организаций. Работа наемников в Украине и Африке является "угрозой глобальной безопасности"

Об этом заявила министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман, пишет BBC.

"Они просто террористы – и этот приказ о запрете четко говорит об этом в законодательстве Великобритании", - заявила министерша.

Приказ о запрете предусматривает уголовную ответственность за поддержку вагнеровцев, в частности, организацию встреч, направленных на содействие деятельности организации, выражение поддержки их целей или размещение их флага или логотипа.

Тем, кто нарушит эти правила, может грозить до 14 лет тюрьмы или штраф до 5 тыс. фунтов.

Вагнеровцы в Беларуси и авиакатастрофа с Пригожиным

После мятежа предводителя ПВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ПВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день стало известно, что в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.

В Институте изучения войны заявили , что нет никаких признаков того, что вагнеровцы в Беларуси имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу.

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 вагнеровцев отправились в Сувальский коридор . Также стало известно, что Польша и Литва рассматривают возможность закрытия границ с Беларусью из-за беспокойства по поводу присутствия наемников российского ПВК Вагнера.

31 июля стало известно, что НДП Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников. Также по приказу финансиста Евгения Пригожина они должны до 5 августа прибыть в лагеря в Республике Беларусь.

3 августа наемники ПВК Вагнера расположились в Беларуси у границы с Литвой, в городе Гродно. Президент страны Гитанас Науседа обеспокоен ситуацией безопасности.

4 августа стало известно, что Литва планирует закрыть два из шести пограничных пунктов пропуска с Беларусью, чтобы снизить риск провокаций и угроз на границе.

8 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак удовлетворил просьбу командующего пограничной службой и приказал усилить границу с Беларусью дополнительными солдатами.

В тот же день руководитель Литовской государственной пограничной службы (VSAT) Рустамас Любаевас заявил , что ситуация вблизи Беларуси напряженная, но под контролем. Поскольку возможные провокации рассматривается увеличение правоохранителей на границе.

16 августа министр обороны Литвы в 1993-1996 гг. и 2000-2004 гг. Линас Линкявичюс высказался , что вагнеровцев на территории Беларуси могут использовать для провокаций на границе с Литвой.

Позже, 23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer , известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ПИК Вагнера.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

После этого, 25 августа, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что наемники ПВК Вагнера и дальше будут базироваться на территории страны, несмотря на вероятную гибель Пригожина.

29 августа стало известно, что министерство внутренних дел Беларуси уже месяц выдает вагнеровцам паспорта с измененными фамилиями, что может быть связано с подготовкой диверсионной деятельности, в том числе терактов.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь .

Украина
Африка
Вагнергейт
Военные новости
Великобритания
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