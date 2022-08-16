Об этом сообщает BBC.

Вакцину разработала компания Moderna. Прививки с вакциной будут предлагать как бустер уже этой осенью. В первую очередь будут вакцинироваться люди из группы риска и всех, кому за 50 – в общей сложности это примерно 26 млн. жителей Британии.

"Первое поколение вакцин от применяемого в Британии вакцин продолжает оставаться важной защитой от этого заболевания и спасает жизнь, - отмечает исполнительный директор MHRA доктор Джун Рейн. - А бивалентная вакцина является специально заточенным инструментом для защиты нас от наковыда в то время, как вирус продолжает мутировать".

Впрочем, несмотря на доказанную улучшенную защиту от известных вариантов, врачи признают, что никто не может с уверенностью предположить, что нас ожидает в ближайшие месяцы, и насколько хорошо проявит себя новая улучшенная вакцина.

Отметим, что Moderna начала опробовать вакцину от штамма "Омикрон" в январе 2022 года.

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