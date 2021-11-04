Британия первой в мире одобрила таблетки Merck от коронавируса

В четверг Британия стала первой страной в мире, одобрившей антивирусные таблетки от компаний Merck и Ridgeback Biotherapeutics, сообщает Reuters .



Таблетки рекомендуется принимать как можно скорее после положительного анализа на COVID-19 и в течение пяти первых дней выраженных симптомов.



Это первое лекарство от коронавируса перорального применения, которым дали разрешение на использование. В текущем месяце США также рассмотрит возможность легализации препарата.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb