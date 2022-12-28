Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

"Великобритания предоставит Вооруженным Силам Украины вертолеты Sea King в рамках своей дальнейшей поддержки", - передает пресс-служба Минобороны Британии.

Известно, что соответствующие учения уже проходят 10 украинских экипажей ВСУ. Сколько именно вертолетов Sea King Британия передаст Украине пока неизвестно.

К концу 2022 г. в Британии будет завершена подготовка почти 10 тыс. украинских военных, а с 1 января 2023 г. подготовку начнут еще 19 200 солдат и офицеров.

19 декабря британское правительство сообщило, что в следующем году Соединенное Королевство планирует передать украинским военным несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на общую сумму около 250 млн фунтов. Премьер Риши Сунак призывает не только сохранить, но и усилить военную помощь Украине в следующем году.

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