Британия передаст Украине вертолеты Sea King, которые используются для спасательных операций
Соединенное Королевство передаст Украине вертолеты Sea King, которые используются для поисково-спасательных операций
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
"Великобритания предоставит Вооруженным Силам Украины вертолеты Sea King в рамках своей дальнейшей поддержки", - передает пресс-служба Минобороны Британии.
Известно, что соответствующие учения уже проходят 10 украинских экипажей ВСУ. Сколько именно вертолетов Sea King Британия передаст Украине пока неизвестно.
- К концу 2022 г. в Британии будет завершена подготовка почти 10 тыс. украинских военных, а с 1 января 2023 г. подготовку начнут еще 19 200 солдат и офицеров.
- 19 декабря британское правительство сообщило, что в следующем году Соединенное Королевство планирует передать украинским военным несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на общую сумму около 250 млн фунтов. Премьер Риши Сунак призывает не только сохранить, но и усилить военную помощь Украине в следующем году.
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