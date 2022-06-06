Об этом информируют на сайте Reuters со ссылкой на министра обороны Бена Уоллеса.

Министр обороны Британии заявил, что поддержка Украины меняется по мере развития тактики РФ, потому передают системы залпового огня M270.

"Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше оградить себя от жестокого использования дальнобойной артиллерии, которую силы Путина применяли без разбора, чтобы разрушить города", – сказал Воллес.

Джонсон призывает прислать Украине больше наступательного вооружения . Борис Джонсон отметил необходимость дальнейшей военной поддержки Украины, в частности предоставление реактивных систем залпового огня, которые могут поражать цели с гораздо большего расстояния, чем до этого.

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