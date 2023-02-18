Британия передаст Украине современные истребители только после войны, - Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следует рассчитывать на поставки современных истребителей после завершения войны с РФ
Об этом Уоллес рассказал в интервью Spiegel .
"Быстрых поставок истребителей не будет, точно не на этом этапе войны, и я уверен, что не будет даже через шесть месяцев. Пройдет много времени, прежде чем кто-то предоставит Украине истребители. Тем более современные самолеты, такие как Eurofighter, который мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставлены в Украину только после войны. Таков консенсус среди западных партнеров", - сказал Уоллес.
В то же время он заверил, что в случае принятия политического решения задержек с поставкой самолетов не будет.
"Если в какой-то момент мы решим действительно отправить истребители, мы будем готовы. В отличие от боевых танков с истребителями не будет задержек после принятия политического решения" - убежден Уоллес.
- 15 февраля Уоллес заявил, что Британия не будет передавать Украине истребителей .
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