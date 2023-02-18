Об этом Уоллес рассказал в интервью Spiegel .

"Быстрых поставок истребителей не будет, точно не на этом этапе войны, и я уверен, что не будет даже через шесть месяцев. Пройдет много времени, прежде чем кто-то предоставит Украине истребители. Тем более современные самолеты, такие как Eurofighter, который мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставлены в Украину только после войны. Таков консенсус среди западных партнеров", - сказал Уоллес.

В то же время он заверил, что в случае принятия политического решения задержек с поставкой самолетов не будет.

"Если в какой-то момент мы решим действительно отправить истребители, мы будем готовы. В отличие от боевых танков с истребителями не будет задержек после принятия политического решения" - убежден Уоллес.