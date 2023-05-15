Британия передаст Украине сотни ударных дронов дальнего действия, - The Telegraph
Премьер Британии Риши Сунак во время визита Владимира Зеленского в Лондон объявит о передаче Украине ударных беспилотников большой дальности
Об этом сообщает The Telegraph .
Ожидается, что Риши Сунак объявит о передаче сот ракет противовоздушной обороны и беспилотников 15 мая во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне.
Новый пакет военной помощи будет содержать сотни ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км.
На Даунинг-стрит заявили, что это оружие "будет доставлено в течение ближайших месяцев, поскольку Украина готовится усилить свое сопротивление продолжающемуся российскому вторжению".
Кроме того, ожидается, что Сунак обсудит с Зеленским, какая дальнейшая поддержка нужна Украине в ближайшие месяцы, когда она готовится к активизации боевых действий в войне с РФ.
- Владимир Зеленский 15 мая в Великобритании должен встретиться с Риши Сунаком .
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