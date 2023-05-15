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Главная Война с Россией Британия передаст Украине сотни ударных дронов дальнего действия, - The Telegraph

Британия передаст Украине сотни ударных дронов дальнего действия, - The Telegraph

15 мая, 2023 понедельник
10:07
Война с Россией

Премьер Британии Риши Сунак во время визита Владимира Зеленского в Лондон объявит о передаче Украине ударных беспилотников большой дальности

Об этом сообщает The Telegraph .

Ожидается, что Риши Сунак объявит о передаче сот ракет противовоздушной обороны и беспилотников 15 мая во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне.

Новый пакет военной помощи будет содержать сотни ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км.

На Даунинг-стрит заявили, что это оружие "будет доставлено в течение ближайших месяцев, поскольку Украина готовится усилить свое сопротивление продолжающемуся российскому вторжению".

Кроме того, ожидается, что Сунак обсудит с Зеленским, какая дальнейшая поддержка нужна Украине в ближайшие месяцы, когда она готовится к активизации боевых действий в войне с РФ.

Мир
Владимир Зеленский
Великобритания
оружие для Украины
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