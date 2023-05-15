Об этом сообщает The Telegraph .

Ожидается, что Риши Сунак объявит о передаче сот ракет противовоздушной обороны и беспилотников 15 мая во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне.

Новый пакет военной помощи будет содержать сотни ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км.

На Даунинг-стрит заявили, что это оружие "будет доставлено в течение ближайших месяцев, поскольку Украина готовится усилить свое сопротивление продолжающемуся российскому вторжению".

Кроме того, ожидается, что Сунак обсудит с Зеленским, какая дальнейшая поддержка нужна Украине в ближайшие месяцы, когда она готовится к активизации боевых действий в войне с РФ.