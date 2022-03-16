Британия передаст Украине ПЗРК Starstreak, - Уоллес
Великобритания будет поставлять Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak
Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, сообщает Reuters.
"Мы их поставляем – они будут вовлечены в боевые действия", – сказал Уоллес в интервью BBC.
Напомним, на прошлой неделе министр объявил, что Британия рассматривает возможность передать украинским военным переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, чтобы помочь защитить небо над Украиной.
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