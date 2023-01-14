Британия передаст Украине эскадрон танков Challenger 2, - СМИ
Премьер-министр Британии Риши Сунак, по данным The Independent, согласился доставить в Украину эскадрон танков и приказал немедленно отправить первые 4 единицы
Об этом пишет The Independent со ссылкой на источники.
Как отмечается, Риши Сунак согласился отправить в Украину эскадрон танков. По неофициальным данным, в Восточную Европу сначала доставят 4 танка Challenger 2. Позже Великобритания поставит еще восемь единиц техники.
The Independent, ссылаясь на The Sun, передает, что источник на Даунг-стрит сообщил: господин Сунак сообщит президенту Украины Владимиру Зеленскому о плане в субботу.
"Премьер-министр четко дал понять, что Великобритания должна придерживаться своих обязательств перед Украиной, и это включает в себя обеспечение критически важного оборудования для защиты и изменения уравнения на поле боя", - говорится в тексте.
- Днем 13 января в правительстве Германии сказали, что не получали официальных запросов от других стран по поставкам Украине танков Leopard.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во Львове провел встречу с руководителями Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Дуда сообщил, что Украине передадут роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.
- Финляндия может передать Украине танки Leopard, если это сначала сделают другие страны и будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы.
- 13 января Financial Times писали, что представитель правительства Великобритании сообщил , что премьер страны Риши Сунак обратился к министру обороны с просьбой "ускорить поддержку Украины, включая предоставление танков".
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