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Главная война с Россией Британия передаст Украине эскадрон танков Challenger 2, - СМИ

Британия передаст Украине эскадрон танков Challenger 2, - СМИ

14 января, 2023 суббота
12:20
война с Россией

Премьер-министр Британии Риши Сунак, по данным The Independent, согласился доставить в Украину эскадрон танков и приказал немедленно отправить первые 4 единицы

Об этом пишет The Independent со ссылкой на источники.

Как отмечается, Риши Сунак согласился отправить в Украину эскадрон танков. По неофициальным данным, в Восточную Европу сначала доставят 4 танка Challenger 2. Позже Великобритания поставит еще восемь единиц техники.

The Independent, ссылаясь на The Sun, передает, что источник на Даунг-стрит сообщил: господин Сунак сообщит президенту Украины Владимиру Зеленскому о плане в субботу.

"Премьер-министр четко дал понять, что Великобритания должна придерживаться своих обязательств перед Украиной, и это включает в себя обеспечение критически важного оборудования для защиты и изменения уравнения на поле боя", - говорится в тексте.

  • Днем 13 января в правительстве Германии сказали, что не получали официальных запросов от других стран по поставкам Украине танков Leopard.
  • 11 января президент Украины Владимир Зеленский во Львове провел встречу с руководителями Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Дуда сообщил, что Украине передадут роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.
  • Финляндия может передать Украине танки Leopard, если это сначала сделают другие страны и будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы.
  • 13 января Financial Times писали, что представитель правительства Великобритании сообщил , что премьер страны Риши Сунак обратился к министру обороны с просьбой "ускорить поддержку Украины, включая предоставление танков".

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