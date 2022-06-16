Британия передаст Украине более 20 самоходных гаубиц М109, - минобороны Уоллес
Министр обороны Бен Уоллес объявил, что Британия отремонтировала и отправляет Украине более 20 дальнобойных самоходных гаубиц М109
Об этом сообщает SkyNews.
"Мы разворачиваем более 20 155-миллиметровых самоходных гаубиц, которые закупили на мировом рынке. Мы отремонтировали их и отправляем в Украину. Они имеют значительно большую дальность действия, чем 152-миллиметровые", - отметил Уоллес.
По его данным, в некоторых регионах Украины ВС РФ превосходят ВСУ с точки зрения артиллерийского огня в соотношении 20 к 1. Однако благодаря поддержке союзников посредством поставок артиллерийских и ракетных систем, украинские войска получат преимущество на поле боя.
Министр также утверждает, что ВСУ скоро смогут достичь "значительного прогресса на востоке страны".
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