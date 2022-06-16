Об этом сообщает SkyNews.

"Мы разворачиваем более 20 155-миллиметровых самоходных гаубиц, которые закупили на мировом рынке. Мы отремонтировали их и отправляем в Украину. Они имеют значительно большую дальность действия, чем 152-миллиметровые", - отметил Уоллес.



По его данным, в некоторых регионах Украины ВС РФ превосходят ВСУ с точки зрения артиллерийского огня в соотношении 20 к 1. Однако благодаря поддержке союзников посредством поставок артиллерийских и ракетных систем, украинские войска получат преимущество на поле боя.



Министр также утверждает, что ВСУ скоро смогут достичь "значительного прогресса на востоке страны".