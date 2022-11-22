Об этом сообщает Daily Telegraph.

Ракеты Brimstone 2 обычно запускаются с истребителей, однако украинские войска используют в качестве пусковой платформы модифицированные грузовики.

Великобритания впервые передала Украине ракеты Brimstone первого поколения около шести месяцев назад, но на видеозаписи, опубликованной ранее Королевскими ВВС, видно, как более совершенная модель готовится к транспортировке на базе в Оксфордшире.

Ракеты, каждая из которых стоит около 175 тысяч фунтов стерлингов, предназначены в основном для поражения наземных целей, в том числе движущихся с большой скоростью транспортных средств.

Brimstone, в частности, могут самостоятельно выбирать лучшую цель из заранее запрограммированного списка с помощью высокочастотного радара, не трогая при этом гражданских транспортных средств или менее важной военной техники противника.

Учитывая лазерную наводку и высокую точность, ракеты могут запускаться в густонаселенных районах, что снижает вероятность жертв среди гражданского населения.

Издание напоминает, что премьер-министр Британии Риши Сунак во время визита в Киев в минувшие выходные объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере 50 млн фунтов.

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