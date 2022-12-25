Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке.

"Великобритания передала Украине более 900 генераторов и отправила Вооруженным Силам Украины примерно 15 000 наборов комплектов для экстремальных холодов, включая одежду для холодной погоды, тяжелые спальные мешки и утепленные палатки. Мы ожидаем, что к Рождеству будет доставлено еще 10 000 комплектов", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Министр также отметил, что его страна обязалась отправить Украине военную помощь, размером не менее чем на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов: "Мы заключили большое соглашение, чтобы поддерживать текущие поставки артиллерийских снарядов и будем продолжать обновление украинских запасов ПВО и других ракет".

Напомним, 23 декабря сообщалось, что Британия предоставит Украине $500 млн, средства будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на выплаты социальной помощи семьям с детьми, заработной платы работникам государственных учреждений высшего образования, а также коммунальных услуг.