Британия передала Украине более 900 генераторов и 15 000 комплектов для воинов ВСУ на случай экстремальных холодов
Великобритания передала Украине более 900 генераторов и 15 тыс. комплектов для воинов ВСУ: туда входит одежда, палатки и теплые спальные мешки на случай экстремальных холодов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке.
"Великобритания передала Украине более 900 генераторов и отправила Вооруженным Силам Украины примерно 15 000 наборов комплектов для экстремальных холодов, включая одежду для холодной погоды, тяжелые спальные мешки и утепленные палатки. Мы ожидаем, что к Рождеству будет доставлено еще 10 000 комплектов", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Министр также отметил, что его страна обязалась отправить Украине военную помощь, размером не менее чем на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов: "Мы заключили большое соглашение, чтобы поддерживать текущие поставки артиллерийских снарядов и будем продолжать обновление украинских запасов ПВО и других ракет".
- Напомним, 23 декабря сообщалось, что Британия предоставит Украине $500 млн, средства будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на выплаты социальной помощи семьям с детьми, заработной платы работникам государственных учреждений высшего образования, а также коммунальных услуг.
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