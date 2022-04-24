Британия передает ВСУ гаубицы и 45 тыс. снарядов к ним, - Daily Express

Об этом со ссылкой на собственные источники в субботу, 24 апреля 2022, заявила газета Daily Express, рассказывает Еспресо.TV .



"На следующей неделе вместе с самоходными гаубицами AS90 в Польшу будут отправлены 45 тыс. фугасных снарядов британского производства, где украинские войска будут учить использовать и поддерживать их перед отправкой на фронт", - отмечается в сообщении.



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Количество гаубиц – 20 штук.



Как отмечается, для Британии такой шаг станет "крупнейшей артиллерийской кампанией со времен Второй мировой войны".







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