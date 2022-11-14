Об этом сообщает сайт правительства Великобритании.

14 ноября министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли должен подписать соглашение с министром энергетики Украины Германом Галущенко и заместителем директора секретариата Энергетического сообщества Дирком Бушле о переводе первых 5 миллионов фунтов стерлингов. В общей сложности Британия обещает направить в Фонд 10 млн фунтов.

Финансовая поддержка Британии поможет с существенным ремонтом критически важной энергетической инфраструктуры после продолжающихся российских атак и возобновит электроснабжение домохозяйств и ключевых объектов, говорится в официальном сообщении.

Великобритания пока является крупнейшим донором Фонда энергетической поддержки Украины. Это финансирование предоставит специализированное энергетическое оборудование для поддержки и функционирования критически важной национальной инфраструктуры – приоритетного запроса правительства Украины.

Недавно Великобритания также передала 7 миллионов фунтов стерлингов более чем на 850 генераторов, чтобы жизненно важные объекты, такие как больницы, имели электроэнергию, и еще 5 миллионов фунтов стерлингов на оборудование для безопасности гражданского ядерного сектора.

Кроме того, Великобритания дала гарантию в 50 миллионов долларов для финансирования государственного энергопоставщика Украины "Укрэнерго" через Европейский банк реконструкции и развития, который поможет Украине продолжать поставлять электроэнергию своим гражданам.

В сентябре премьер-министры Украины и Великобритании обсудили финансовую поддержку для закупки газа, подготовку к Конференции восстановления Украины и поставки оружия.

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