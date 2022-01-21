Британия отправила в Украину 30 спецназовцев на фоне угрозы РФ
Из-за угрозы российского вторжения Великобритания отправила на этой неделе в Украину 30 бойцов спецотряда и 2 тысяч единиц вооружения
Об этом сообщает Sky News .
Как известно, около 30 бойцов полка рейнджеров (части недавно сформированной Армейской бригады специальных операций) вылетели на военных самолетах, которые в течение этой недели также отправили в Украину около 2 тыс. противотанковых ракетных установок.
Британские бойцы прибыли в Украину для подготовки украинских военнослужащих. В частности, они будут учить военных ВСУ как пользоваться противотанковым оружием, которое Великобритания направила Украине.
Также, по информации Sky News, британские самолеты-разведчики также были отмечены как часть не разглашаемой, но заметной поддержки украинских войск. Программа по отслеживанию полетов зафиксировала транспортный самолет британских ВВС C-17, летающий между Великобританией и Украиной. По данным издания, с 17 января произошло несколько рейсов.
- Напомним, заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи сообщал , что на этой неделе Украина получила от Великобритании несколько тысяч оборонных легких противотанковых ракет.
- По информации The Times, Великобритания намерена направить своих военных в Польшу, Латвию, Литву и Эстонию как "сдерживающий фактор" для России.
- Великобритания намерена поставить еще большее вооружение Украине.
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