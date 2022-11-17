Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что Великобритания отменила продажу фабрики Wafer Fab. В июле 2021 года ее купила компания Nexperia, расположенная в Нидерландах, но являющаяся "дочкой" зарегистрированной в Шанхае Wingtech.

Соглашение по продаже решили пересмотреть из-за глобального дефицита микрочипов. Депутаты парламентского комитета по иностранным делам предупредили правительство, что фактически речь идет о продаже крайне важного предприятия компании из страны, являющейся стратегическим конкурентом Британии.

Nexperia обязали продать 86% своей доли собственности "для уменьшения рисков нацбезопасности". В компании заявили, что шокированы решением и будут оспаривать его.

Известно, что полупроводники пропускают электричество через устройства и являются основными компонентами всего, начиная от смартфонов и заканчивая огромными питающими Интернет центрами обработки данных и содержатся в миллионах продуктов.

6 сентября в Politico отметили, что Россия потеряла доступ к критически важным компонентам оружия. При этом США и союзники контролируют возможные источники поставок. Джеймс Бирн, директор отдела разведки и анализа открытых источников в ведущем аналитическом центре по вопросам обороны и безопасности RUSI, сказал, что Россия, вероятно, годами скупала запасы западных микрочипов и другого необходимого оборудования, но сейчас оно может закончиться.

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