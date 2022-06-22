Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на слова первого замглавы Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимира Джабарова.

"Мы получили по сути возмутительный ответ о том, что правительство Британии – дословно – не может выдать визы членам российской делегации в ПА ОБСЕ с какой бы целью они ни посещали страну", – заявил он.

Все члены российской делегации находятся в списке санкций Британии. По словам Джабарова, делегаты "своевременно пригласили руководство ассамблеи, а также МИД России проработать и решать вопросы предоставления британской стороной гарантий выдачи парламентариям въездных виз в Британию".

Представитель министерства внутренних дел Великобритании объяснил, что на сегодняшний день не существует ограничений по работе граждан России в Великобритании на основе долгосрочных рабочих виз.

По его словам, российские депутаты, которые должны участвовать в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, не получили их, потому что приоритет предоставляется украинским заявкам.

29-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ состоится в Бирмингеме 2-6 июля 2022 года.

26 апреля Великобритания обновила список санкций против России. В обновленный санкционный список попали члены федерального собрания России, депутаты госдумы и сенаторы совета федерации. Они голосовали за предоставление так называемой военной помощи террористическим группировкам "Л/ДНР".

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