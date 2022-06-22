Британия отказала в визах российской делегации для участия в сессии ПА ОБСЕ, - СМИ
Великобритания отказала российской делегации в получении виз для участия в июльской сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, потому что приоритет предоставляется украинским заявкам
Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на слова первого замглавы Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимира Джабарова.
"Мы получили по сути возмутительный ответ о том, что правительство Британии – дословно – не может выдать визы членам российской делегации в ПА ОБСЕ с какой бы целью они ни посещали страну", – заявил он.
Все члены российской делегации находятся в списке санкций Британии. По словам Джабарова, делегаты "своевременно пригласили руководство ассамблеи, а также МИД России проработать и решать вопросы предоставления британской стороной гарантий выдачи парламентариям въездных виз в Британию".
Представитель министерства внутренних дел Великобритании объяснил, что на сегодняшний день не существует ограничений по работе граждан России в Великобритании на основе долгосрочных рабочих виз.
По его словам, российские депутаты, которые должны участвовать в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, не получили их, потому что приоритет предоставляется украинским заявкам.
29-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ состоится в Бирмингеме 2-6 июля 2022 года.
- 26 апреля Великобритания обновила список санкций против России. В обновленный санкционный список попали члены федерального собрания России, депутаты госдумы и сенаторы совета федерации. Они голосовали за предоставление так называемой военной помощи террористическим группировкам "Л/ДНР".
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