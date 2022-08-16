Британия отбрасывает заявления РФ о нарушении самолетом-разведчиком российского воздушного пространства
Великобритания опровергла заявления России о нарушении разведывательным самолетом государственной границы РФ в понедельник
Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя минобороны Великобритании.
В министерстве заверили: самолет Королевских военно-воздушных сил Британии совершил "обычную операцию" в международном воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями. Разведчик не нарушил государственную границу РФ.
"Российский самолет МИГ-31 совершил опасный облет самолета RAF RC-135W Rivet Joint во время выполнения плановой операции в международном воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями в понедельник, 15 августа. Самолет Великобритании поддерживал связь с российским гражданским диспетчером воздушного движения, и его экипаж действовал безопасно и профессионально", – заявил представитель министерства обороны Британии.
Накануне российское ведомство сообщило, что британский RC-135 "нарушил государственную границу России" в районе мыса Святой Нос в Мурманской области, после чего был "вытеснен за пределы территории Российской Федерации" российским МиГ-31.
- 16 августа Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над Россией.
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