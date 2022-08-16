Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя минобороны Великобритании.

В министерстве заверили: самолет Королевских военно-воздушных сил Британии совершил "обычную операцию" в международном воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями. Разведчик не нарушил государственную границу РФ.

"Российский самолет МИГ-31 совершил опасный облет самолета RAF RC-135W Rivet Joint во время выполнения плановой операции в международном воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями в понедельник, 15 августа. Самолет Великобритании поддерживал связь с российским гражданским диспетчером воздушного движения, и его экипаж действовал безопасно и профессионально", – заявил представитель министерства обороны Британии.

Накануне российское ведомство сообщило, что британский RC-135 "нарушил государственную границу России" в районе мыса Святой Нос в Мурманской области, после чего был "вытеснен за пределы территории Российской Федерации" российским МиГ-31.

16 августа Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над Россией.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb