Британия осудила массовое задержание Россией крымских татар в Симферополе
Великобритания осудила массовое задержание крымских татар, совершенное оккупационными властями РФ в Симферополе 23 ноября
Об этом посольство Великобритании в Украине сообщило в Twitter.
"Массовые задержания Россией крымских татар, в том числе 31 из них задержан вчера, должны прекратиться", - говорится в сообщении посольства.
Также дипломаты призвали Россию прекратить запугивание крымскотатарского сообщества и немедленно освободить всех украинских политзаключенных.
- Напомним, 23 ноября крымскотатарский адвокат Эдем Семедляев вышел из изолятора временного содержания в оккупированном Крыму после 12 суток ареста. Его пришли встречать несколько десятков активистов, но 31 человека задержали сотрудники российского ОМОНа и отправили в "полицейский" участок в Симферополе.
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