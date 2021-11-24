Британия осудила массовое задержание Россией крымских татар в Симферополе

Об этом посольство Великобритании в Украине сообщило в Twitter.

"Массовые задержания Россией крымских татар, в том числе 31 из них задержан вчера, должны прекратиться", - говорится в сообщении посольства.

Также дипломаты призвали Россию прекратить запугивание крымскотатарского сообщества и немедленно освободить всех украинских политзаключенных.

Напомним, 23 ноября крымскотатарский адвокат Эдем Семедляев вышел из изолятора временного содержания в оккупированном Крыму после 12 суток ареста. Его пришли встречать несколько десятков активистов, но 31 человека задержали сотрудники российского ОМОНа и отправили в "полицейский" участок в Симферополе.