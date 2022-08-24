Британия опасается, что европейская поддержка Украины в противостоянии с Россией может иссякнуть, - The Telegraph
Британские дипломаты посещают столицы ЕС, чтобы выступить против сокращения помощи Украине
Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на свои источники.
"Согласно источнику, информированному о переговорах, европейские правительства все больше озабочены расходами на оружие и гуманитарные поставки, поскольку граждане сталкиваются с стремительным ростом цен на энергоносители", - говорится в сообщении.
Согласно информации анонимных источников, британским дипломатам было дано поручение утверждать, что победа России в войне будет стоить Западу дороже роста цен на энергоресурсы и инфляция.
Признавая, что европейская поддержка может быть расколота в ближайшие месяцы, Жозеп Боррель, главный иностранный дипломат ЕС, во вторник (23 августа) сказал, что Путин видит "усталость европейцев и нежелание их граждан нести последствия поддержки Украины", добавив: "Нам придется терпеть и распределить расходы внутри ЕС".
Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что Париж будет поддерживать Украину в "долгосрочной перспективе". Он предупредил граждан, что рост инфляции и цен на продукты "цена свободы". Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал дополнительные 500 миллионов евро вооружений для Украины, которые должны быть поставлены в 2023 году.
Однако издание отмечает, что чиновники ЕС опасаются "переломного момента", который может возникнуть осенью или в начале зимы и настроит общественное мнение против дальнейшей помощи Украине.
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