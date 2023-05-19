Об этом говорится на сайте британского правительства .

Рынок алмазов на сумму составлял $4 миллиарда на 2021 год.

Санкции будут также распространяться на медь, алюминий и никель российского происхождения.

Министерство иностранных дел также представит расширение списка санкций на 86 физических и юридических лиц и компаний "из военно-промышленного комплекса, а также тех, кто связан с ключевыми потоками доходов, такими как энергетика, металл и судоходство". В списке будут лица, способствующие обходу санкций.