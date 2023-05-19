Британия объявит о запрете на импорт алмазов из РФ
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит на саммите G7 в Японии о запрете на ввоз российских алмазов в страну
Об этом говорится на сайте британского правительства .
Рынок алмазов на сумму составлял $4 миллиарда на 2021 год.
Санкции будут также распространяться на медь, алюминий и никель российского происхождения.
Министерство иностранных дел также представит расширение списка санкций на 86 физических и юридических лиц и компаний "из военно-промышленного комплекса, а также тех, кто связан с ключевыми потоками доходов, такими как энергетика, металл и судоходство". В списке будут лица, способствующие обходу санкций.
- 10 мая премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что его страна намерена сыграть ведущую роль в совместной попытке остановить финансовые потоки России от торговли алмазами.
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