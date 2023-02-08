Британия объявит о предоставлении дальнобойного оружия Киеву и обучении украинских пилотов
Великобритания, вероятно, объявит о расширенной программе подготовки украинских войск, а также о поставках Киеву дальнобойного оружия
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Даунинг-стрит в преддверии необъявленного визита президента Украины Владимира Зеленского в Британию.
Данные Даунинг-стрит свидетельствуют о том, что за последние шесть месяцев в боевую готовность было приведено 10 тысяч украинских военных, а в этом году она повысит квалификацию еще 20 тысяч украинских солдат.
Отмечается, что Сунак объявит о расширении программы подготовки украинских военных, включив в нее пилотов истребителей и морских пехотинцев, "гарантируя, что у Украины будет армия, способная защищать свои интересы в будущем".
Великобритания продолжит работать с украинскими вооруженными силами и международным сообществом, чтобы расширить программу в 2023 году.
Кроме того, ожидается, что премьер-министр Британии Риши Сунак объявит о поставках Киеву дальнобойного оружия.
- Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля прибудет в Великобританию для встречи с премьер-министром этой страны Риши Сунаком.
- Издание Financial Times ранее сообщило, что ЕС готовится принять Владимира Зеленского на саммите в Брюсселе 9 февраля. До этого Зеленский уезжал из Украины только раз – в США. При этом его визит держали в строжайшей тайне.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.59
Покупка 39.59Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 41.99Продажа 42.96
- Актуальное
- Важное