Британия объявит о предоставлении дальнобойного оружия Киеву и обучении украинских пилотов

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Даунинг-стрит в преддверии необъявленного визита президента Украины Владимира Зеленского в Британию.

Данные Даунинг-стрит свидетельствуют о том, что за последние шесть месяцев в боевую готовность было приведено 10 тысяч украинских военных, а в этом году она повысит квалификацию еще 20 тысяч украинских солдат.

Отмечается, что Сунак объявит о расширении программы подготовки украинских военных, включив в нее пилотов истребителей и морских пехотинцев, "гарантируя, что у Украины будет армия, способная защищать свои интересы в будущем".

Великобритания продолжит работать с украинскими вооруженными силами и международным сообществом, чтобы расширить программу в 2023 году.

Кроме того, ожидается, что премьер-министр Британии Риши Сунак объявит о поставках Киеву дальнобойного оружия.