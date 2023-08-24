Британия объявила новый пакет поддержки для беженцев из Украины стоимостью 11,5 млн фунтов
Ко Дню независимости Украины правительство Великобритании объявило о пакете поддержки для украинских беженцев стоимостью 11,5 млн фунтов
Об этом говорится на официальной странице правительства Великобритании.
Пакет поддержки поможет большему числу украинцев, прибывающих в Англию, Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию, "интегрироваться в свои общины во время пребывания в Великобритании, а также будет способствовать их карьерному росту".
Речь идет об интенсивных языковых курсах – почти 20 часов онлайн-изучения английского языка в неделю в течение 10 недель, а также помощь в трудоустройстве в течение 12 недель – советы по поиску работы, написанию резюме и подаче заявки, а также практике индивидуальных собеседований.
В британском правительстве отмечают, что половина взрослых украинцев, выехавших в Британию в качестве беженцев, уже нашли работу. Новый пакет поддержки призван увеличить количество трудоустроенных, а уже имеющим работу – получить более квалифицированную и высокооплачиваемую должность.
"Когда для беженцев придет время возвращаться в Украину, языковые навыки, опыт работы в Великобритании и обучение на рабочем месте также помогут в восстановлении родной страны", - подчеркивает правительство Британии.
Языковые курсы и помощь в трудоустройстве украинских беженцев – часть более широкого пакета поддержки.
Он предусматривает 150 миллионов фунтов стерлингов для местных органов власти, которые будут предоставлять украинцам долгосрочное жилье, а также увеличение "благодарственных" выплат на сумму более 650 миллионов фунтов стерлингов британцам, участникам программы "Жилье для Украины".
- 18 августа США продлили действие временной защиты для украинских беженцев на 18 месяцев – до 19 апреля 2025 года.
- 10 августа посольство Украины в Израиле сообщило, что правительство страны прекратило финансирование программы бесплатного медицинского страхования и обслуживания для украинских беженцев. Однако после активной дипломатической борьбы 18 августа продлил медицинское страхование для беженцев из Украины до конца года.
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