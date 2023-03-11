Британия обратилась к спонсорам Олимпиады-2024 с просьбой не допустить на Игры россиян и белорусов
Правительство Великобритании призвало спонсоров Олимпиады-2024 усилить давление на МОК, чтобы оно отказалось от участия в Играх в Париже спортсменов из РФ и Беларуси
Об этом сообщает The Guardian .
Министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер написала письмо ключевым спонсорам Олимпиады-2024 с просьбой выступить против разрешения выступать на соревнованиях россиянам и белорусам. В частности, обращения получили Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa.
"Мы знаем, что спорт и политика в России и Белоруссии тесно связаны, и мы полны решимости не допустить, чтобы режимы в России и Белоруссии использовали спорт в своих пропагандистских целях", - говорится в письме Фрейзер.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Международный олимпийский комитет запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях. Однако президент МОК Томас Бах в январе 2023 года выступил за их участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Для этого россиян и белорусов был допущен на Азиатские игры, где они смогут получить олимпийские лицензии.
- 29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.
- В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее "клеветой".
- 9 февраля Томас Бах заявил, что бойкот Игр-2024 будет нарушением олимпийской хартии , а недопуск к соревнованиям россиян и белорусов назвал дискриминацией.
- 20 февраля требование отстранить атлетов из РФ и Белоруссии от Олимпиады поддержали 34 страны .
- 21 февраля МОК назвал резолюцию Европарламента с требованием отстранить россиян и белорусов от международных соревнований противоречащей миссии Олимпийских игр.
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