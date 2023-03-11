Об этом сообщает The Guardian .

Министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер написала письмо ключевым спонсорам Олимпиады-2024 с просьбой выступить против разрешения выступать на соревнованиях россиянам и белорусам. В частности, обращения получили Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa.

"Мы знаем, что спорт и политика в России и Белоруссии тесно связаны, и мы полны решимости не допустить, чтобы режимы в России и Белоруссии использовали спорт в своих пропагандистских целях", - говорится в письме Фрейзер.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Международный олимпийский комитет запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях. Однако президент МОК Томас Бах в январе 2023 года выступил за их участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Для этого россиян и белорусов был допущен на Азиатские игры, где они смогут получить олимпийские лицензии.