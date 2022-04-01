Британия не рекомендует Украине подписывать мирное соглашение с РФ в ближайшее время, а дождаться более сильной позиции, - Times
Великобритания озабочена тем, что США, Франция и Германия подтолкнут Украину к значительным уступкам в мирных переговорах с Россией
Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник в правительстве.
Источник в правительстве сообщил, что существует беспокойство, что союзники "чрезмерно стремятся" заключить мирное соглашение как можно скорее.
В правительстве считают, что урегулирование должно быть достигнуто только тогда, когда Украина будет находиться в наисильнейшей позиции.
По данным издания, во время телефонного разговора премьер Борис Джонсон предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что президент Путин - "лжец и агрессор", который будет использовать переговоры, чтобы "утомить и заставить пойти на уступки". Зеленский выразил обеспокоенность по поводу прогресса переговоров и того, что Москва использует их для перемещения и укрепления своих сил.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.37Продажа 32.92
- Актуальное
- Важное