Британия не рекомендует Украине подписывать мирное соглашение с РФ в ближайшее время, а дождаться более сильной позиции, - Times

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник в правительстве.

Источник в правительстве сообщил, что существует беспокойство, что союзники "чрезмерно стремятся" заключить мирное соглашение как можно скорее.



В правительстве считают, что урегулирование должно быть достигнуто только тогда, когда Украина будет находиться в наисильнейшей позиции.

По данным издания, во время телефонного разговора премьер Борис Джонсон предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что президент Путин - "лжец и агрессор", который будет использовать переговоры, чтобы "утомить и заставить пойти на уступки". Зеленский выразил обеспокоенность по поводу прогресса переговоров и того, что Москва использует их для перемещения и укрепления своих сил.