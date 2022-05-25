Британия не будет ослаблять санкции против РФ в обмен на коридор для экспорта зерна из Украины, - Reuters

Об этом сообщает Reuters .

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Россию разрешить Украине экспортировать зерно, чтобы помочь странам, где дефицит зерна может спровоцировать голод.

Позже представители России предложили ослабить санкции против страны в обмен на коридор для экспорта зерна из Украины, это предложение отклонила Великобритания.

"Это зерно для всех, для Ливии, Йемена. Люди во всем мире надеются на это зерно, чтобы прокормить себя. Призываю Россию поступить правильно - дать возможность Украине экспортировать зерно и прекратить его воровать. Не будем говорить о санкциях, поступим правильно", - сказал Уоллес.

Уоллес приветствовал предложение других черноморских стран, таких как Турция, сопровождать поставки зерна из Украины.

Напомним, ранее Зеленский предложил создать компанию демократических экспортеров продовольствия. "У человечества должна быть страховка от голода" - подчеркнул президент.

от голода" - подчеркнул президент. Литва предлагает провести военно-морскую операцию по экспорту зерна из заблокированных Россией портов Украины

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