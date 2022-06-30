Об этом говорится на сайте британского правительства.

"Мы не можем допустить, чтобы Западные Балканы стали еще одной площадкой для губительной деятельности Путина. Раздувая огонь сепаратизма, Россия стремится отменить достижения последних трех десятилетий в Боснии и Герцеговине, достижения, которые принесли больше стабильности всему нашему континенту", - заявил премьер Великобритании Борис Джонсон.

Поэтому, по его словам, Великобритания усиливает поддержку Боснии и Герцеговины, отвечая на призыв помочь защитить мир.

Отмечается, что, по просьбе офиса НАТО в Сараево, британский военный эксперт по борьбе с дезинформацией и гражданский советник по стратегической обороне будут направлены на поддержку и обучение вооруженных сил Боснии и Герцеговины.

Эксперт по борьбе с дезинформацией укрепит офис НАТО и способность Боснии и Герцеговины противостоять злонамеренным воздействиям, помогая блокировать российские и другие попытки подорвать демократию в стране и регионе.

Новый советник по стратегической обороне будет поддерживать оборонную реформу в стране, помогая ей развивать современные, репрезентативные вооруженные силы, приведенные к стандартам НАТО.

Кроме того, Соединенное Королевство выделит 750 тысяч фунтов стерлингов на создание центра кибербезопасности в Сараевском университете.

Как отмечают в британском правительстве, это укрепит защиту Боснии и Герцеговины от кибератак, которые могут нанести вред людям как в стране, так и за ее пределами. Великобритания будет тесно сотрудничать со СМИ и боснийскими учреждениями, чтобы предоставить им инструменты для выявления и смягчения последствий лжи и дезинформации.

30 июня министр иностранных дел Британии Лиз Трасс сказала, что считает: НАТО должно сосредоточиться на игнорировании угроз Владимира Путина относительно присоединения Финляндии и Швеции к Альянсу.

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