Британия намерена поставить еще больше вооружения Украине, - британский министр обороны
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна передала Украине 2 тыс. противотанковых гранатометов и готова поставить еще больше оружия
Об этом пишет The Daily Mail.
"Я буду тщательно следить за вопросом о поставках Украине большего количества оборонительного оружия. Я не исключаю ничего, что могло бы помочь самообороне Украины", - подчеркнул Бен Воллес.
Он отметил, что Великобритания будет решительно поддерживать Украину, ее суверенитет и общие интересы обоих государств.
"Мы уже восемь лет помогаем им строить обороноспособность, и мы решили усилить эту помощь в свете российской агрессии. Британия поддерживает своих союзников", – рассказал министр обороны.
Бен Уоллес добавил, что на этой неделе его страна поставила Украине 2 тыс. противотанковых ракетных установок и готова предоставить еще больше вооружения.
- Напомним, Великобритания поставила Украине тысячи противотанковых ракет на этой неделе.
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