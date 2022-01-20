Британия намерена поставить еще больше вооружения Украине, - британский министр обороны

Об этом пишет The Daily Mail.



"Я буду тщательно следить за вопросом о поставках Украине большего количества оборонительного оружия. Я не исключаю ничего, что могло бы помочь самообороне Украины", - подчеркнул Бен Воллес.



Он отметил, что Великобритания будет решительно поддерживать Украину, ее суверенитет и общие интересы обоих государств.



"Мы уже восемь лет помогаем им строить обороноспособность, и мы решили усилить эту помощь в свете российской агрессии. Британия поддерживает своих союзников", – рассказал министр обороны.



Бен Уоллес добавил, что на этой неделе его страна поставила Украине 2 тыс. противотанковых ракетных установок и готова предоставить еще больше вооружения.

Напомним, Великобритания поставила Украине тысячи противотанковых ракет на этой неделе.

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