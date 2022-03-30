Британия на Совбезе ООН: полномасштабная война россиян против украинцев может вызвать голод во всем мире

Об этом она заявила на заседании Совбеза ООН.

"Сейчас мы наблюдаем стремительный рост цен на энергоносители и глобальное отсутствие продовольственной безопасности, что сильнее всего сказывается на наиболее уязвимых слоях населения", - отметила Вудвард.

По ее словам, сегодня почти каждая страна-член ООН ощущает последствия войны России против Украины. Также мир оказался перед угрозой дестабилизации, вызванной голодом. В результате, существует риск того, что без еды останутся все дети мира, говорит она.

"Аппетит России до войны лишает мир пищи", - добавила Вудвард.



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