Об этом сообщает The Guardian.

При этом Уоллес подчеркнул, что не уверен в целесообразности полного запрета на выдачу виз россиянам.



Замечание министра обороны прозвучало в тот момент, когда Финляндия, Эстония и Чехия призвали Брюссель ввести в ЕС запрет на новые туристические визы для россиян для въезда в Шенгенскую зону свободного передвижения как наказание за войну России против Украины.



В разговоре в сегодняшней программе BBC Radio 4 Уоллес сказал:



"Я убежден, что мы можем ужесточить условия выдачи наших виз. Однако я не уверен, что полный запрет является правильным путем", - заявил министр обороны на BBC Radio 4.



Он также добавил, что этот вопрос скорее к министру внутренних дел.



"Мне не нравится, и я уверен, никому из вас не нравится наблюдать, как жены российских олигархов или жены высокопоставленных чиновников РФ развлекаются в Греции, или на Юге Франции, или на суперяхтах по всему миру, пока их армия совершает военные преступления в Украине", - добавил Уоллес.

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