Британия может усложнить визовые условия для россиян, - министр обороны Уоллес
Глава британского министерства обороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания может усложнить для граждан РФ условия получения виз
Об этом сообщает The Guardian.
При этом Уоллес подчеркнул, что не уверен в целесообразности полного запрета на выдачу виз россиянам.
Замечание министра обороны прозвучало в тот момент, когда Финляндия, Эстония и Чехия призвали Брюссель ввести в ЕС запрет на новые туристические визы для россиян для въезда в Шенгенскую зону свободного передвижения как наказание за войну России против Украины.
В разговоре в сегодняшней программе BBC Radio 4 Уоллес сказал:
"Я убежден, что мы можем ужесточить условия выдачи наших виз. Однако я не уверен, что полный запрет является правильным путем", - заявил министр обороны на BBC Radio 4.
Он также добавил, что этот вопрос скорее к министру внутренних дел.
"Мне не нравится, и я уверен, никому из вас не нравится наблюдать, как жены российских олигархов или жены высокопоставленных чиновников РФ развлекаются в Греции, или на Юге Франции, или на суперяхтах по всему миру, пока их армия совершает военные преступления в Украине", - добавил Уоллес.
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