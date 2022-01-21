Британия может отправить сотни военных в страны Балтии и Польши, чтобы сдержать РФ, - The Times
Великобритания намерена направить своих военных в Польшу, Латвию, Литву и Эстонию как "сдерживающий фактор" для России
Об этом пишет The Times , ссылаясь на Минобороны Британии.
Великобритания рассматривает возможность увеличения своего военного присутствия в странах Восточной Европы "сотнями" военных.
The Times отмечает, что НАТО обсудило, нужно ли наращивать военный контингент в Литве, Польше, Латвии и Эстонии.
Издание отметило, что Великобритания возглавляет боевую группу из 1,2 тыс. человек в Эстонии и имеет 830 военных, боевые бронированные машины, средства противовоздушной обороны и разведки, самоходную артиллерию, танки, инженерную группу.
Кроме того, еще 140 военных находятся в Польше в рамках миссии Североатлантического союза по наращиванию передового присутствия.
- Напомним, Великобритания намерена поставить еще большее вооружение Украине.
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